Netflix похоронил рассказ Кинга, который он написал с сыном: получили одну из худших экранизаций — а ведь был потенциал

Стивен Кинг считается мастером ужаса и триллера, а его сын Джо Хилл уже успел заявить о себе как самостоятельный автор с целым рядом бестселлеров. Когда два таких таланта объединились для создания рассказа «Высокая зеленая трава», поклонники ожидали нечто особенное.

Сам рассказ небольшой — всего около десяти страниц, но Netflix решил перенести его на экран. В 2019 году появилась экранизация, которая, к сожалению, не оправдала ожиданий зрителей.

Почему фильм не удался

История рассказывает о Кэле и его беременной сестре Бэкки. Они направляются в Сан-Диего, чтобы девушка отдала ребенка на усыновление. Дальше ребята останавливаются на обочине рядом с заросшим полем.

Внезапно они слышат крики о помощи — в траве потерялся мальчик и не может выбраться. Не раздумывая, Кэл и Бэкки идут на помощь, но вскоре понимают, что уже сами не могут вернуться обратно.

На «Кинопоиске» картина получила всего 5,8 балла, а на IMDb рейтинг оказался еще ниже. Несмотря на участие Стивена Кинга в сценарии, фильм не смог передать всю его прелесть.

Причина проста: сам рассказ короткий, все новые сюжетные линии выглядели искусственно придуманными и невнятными.

Бесконечные блуждания в высокой траве, слабая компьютерная графика и посредственная игра актеров окончательно разрушили впечатление. Единственное, за что можно поставить пятерки — это работа оператора и подбор музыкального сопровождения, которые, к сожалению, не перекрыли слабую основу.

И хотя первые пятнадцать минут фильма дают надежду на качественный триллер, дальше — сплошное разочарование. Многие зрители называют эту экранизацию по Кингу одной из худших.

Винченцо Натали испортил потенциально интересную историю, — жалуются обозреватели на режиссера.

