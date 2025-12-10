Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен

Похоже, в 2026 году нас ждет новая интерпретация истории Золушки, которую никто еще не видел… потому что главный герой — вовсе не она. Новый анимационный фильм «Steps» («Шаги»), переворачивает классическую сказку вверх подошвами хрустальных туфелек.

В центре событий — две сводные сестры, Лилит и Марго. Их десятилетиями показывали как воплощение бытового зла и плохого воспитания. Netflix предлагает взглянуть на их историю под другим углом.

О чем будет мультфильм?

Лилит обвиняют в срыве королевского бала из-за украденной волшебной палочки, она случайно превращает сестру в лягушку, а параллельно в королевстве орудует девушка, одержимая принцем хуже любого токсичного блогера.

И вот Лилит приходится согласиться на невозможное — объединиться с самой Золушкой. Ну и с троллем, куда без него. Впервые у «злодеек» появляется шанс на свое личное «жили долго и счастливо».

Netflix впервые всерьез заходит на территорию, которую десятилетиями держал Disney. И студия имеет на это право: Золушка — никому не принадлежит, и ее образ можно интерпретировать как угодно. Нельзя использовать лишь визуал: ту девушку в голубом платье и пышной прической, которую создали художники Disney.

Режиссер Элис Цзу говорила, что делает историю о молодых азиатских иммигрантках в сказочном мире — и о давлении, которое пытается превратить людей в удобные картинки. Такой подход ставит мультфильм в один ряд с современными сказками про идентичность, где юмор, музыка и острота идут бок о бок с реальными темами.

За фильм отвечают люди, которые знают толк в эмоциях и комедии: Джон Рипа («Райя и последний дракон»), Элис Цзу — обладательница студенческого «Оскара», продюсер Эми Полер, а сценаристкой выступает Рики Линдхоум.

Новый конкурент Disney?

Судя по концепции, «Шаги» не собираются пародировать классическую Золушку. Они будут перезапускать ее культурный код. Это вообще первый случай, когда Netflix пробует построить собственную линию «принцессных» сказок.

Посмотрим, что получится — пробить диснеевский стеклянный потолок непросто. Но раз уж кто-то и способен рискнуть, так это Netflix.

