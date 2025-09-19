На те же грабли: сбылись худшие опасения зрителей — вот кто сыграет короля Швеции в новой исторической драме Netflix (фото)

Очередной проект, который разойдется на мемы и рилсы в YouTube.

Netflix как свинья, всегда грязь найдет. Новая историческая драма «Ферзены» должна была стать главным шведским проектом платформы: дорогие костюмы, антураж XVIII века, съемки в старинных замках, вся эта «дворцовая» роскошь, которая так хорошо продаётся после «Бриджертонов».

Но обсуждают вовсе не костюмы и даже не сюжет — главный шум вызвало имя актёра, которому доверили роль короля Густава III.

Стриминг наступил на грабли

На трон посадили Александра Абдаллу — темнокожего актёра, известного по шведским сериалам. То есть реального белого монарха, которого мы видим на десятках портретов XVIII века в музеях Европы, теперь в Netflix представят в виде героя, не имеющего никакого визуального сходства с историческим прототипом.

Для зрителей это уже знакомый сценарий. Та же история, что с «Клеопатрой», где критики по всему миру обвиняли Netflix в сознательном искажении истории. Та же схема, что в «Бриджертонах», где авторы честно сказали: «мы не про историю, мы про красивую сказку».

Но «Ферзены» — не выдуманная «альтернативная» вселенная, а реальная Швеция, где были конкретные люди: граф Аксель фон Ферсен, близкий друг Марии-Антуанетты, его сестра Софи, король Густав III, убитый в результате заговора. Тут не отмахнёшься словами «так мы и задумали».

Что пишут в Сети

И это противоречие делает проект уязвимым. Сценаристы обещают политическую драму, переплетённую с семейной трагедией: как влиятельный клан теряет позиции, а дети аристократов цепляются за остатки власти. Красиво, масштабно, зрелищно. Но вся эта роскошь тонет в спорах о том, зачем превращать историческую драму в поле для экспериментов с кастингом.

Шведская пресса уже язвит: зачем снимать фильм о Густаве III, если в итоге зрители будут обсуждать только цвет кожи актёра? А в соцсетях идут сравнения — вот портреты настоящего короля в Национальном музее Стокгольма, а вот фото актера.

В итоге «Ферзены» стали событием ещё до премьеры. Не из-за костюмов, не из-за сценария, не из-за режиссёра. А из-за одного решения в кастинге, которое перечеркнуло всю заявленную «историчность».

