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Netflix лишили права экранизации Horizon Zero Dawn: Sony снимет фильм по нашумевшей игре с новым Сайленсом

3 августа 2025 08:56
Netflix лишили права экранизации Horizon Zero Dawn: Sony снимет фильм по нашумевшей игре с новым Сайленсом

Но с Элой и роботами-динозаврами.

Кто-то называет это «перепланировкой», но фанаты Horizon Zero Dawn всё поняли сразу: Netflix снова не справился с задачей и настолько извратил оригинальную концепцию, что лишился очередной экранизации.

Вместо ожидаемого сериала по мотивам приключений Элой Sony запускает полноценный фильм. Без Нетфликса и без шоураннера «Академии Амбрелла», которого обвинили в токсичности и полном отсутствии уважения к команде.

Netflix лишили права экранизации Horizon Zero Dawn: Sony снимет фильм по нашумевшей игре с новым Сайленсом

Что пошло не так

Официальная причина — творческие разногласия. Глава PlayStation Productions Асад Кизилбаш прямо сказал:

«Сериал творчески развивался не так, как нам хотелось».

Netflix лишили права экранизации Horizon Zero Dawn: Sony снимет фильм по нашумевшей игре с новым Сайленсом

Иными словами: что-то пошло совсем не так.

Кто в ответе за фильм

Теперь у руля — Columbia Pictures, и Sony обещает, что культовая история Элой наконец-то заиграет как следует. Сюжет Horizon выйдет на большой экран, и фанатам не придётся бояться, что героиню превратят в очередную карикатурную «сильную и независимую», как это частенько случается у Netflix. Особенно в последние годы.

Netflix лишили права экранизации Horizon Zero Dawn: Sony снимет фильм по нашумевшей игре с новым Сайленсом

А вот кого точно заменят в фильме, так это героя Сайленса. Ленс Риддик, подаривший внешность и голос харизматичному ученому, умер. А значит Sony и CP придется искать замену.

Почему фильм даже лучше

На CES 2025 Кизилбаш заявил:

«Представьте себе: история Элой, разворачивающаяся в мире будущего, полном гигантских машин, — теперь на большом экране».

Netflix лишили права экранизации Horizon Zero Dawn: Sony снимет фильм по нашумевшей игре с новым Сайленсом

Звучит как вызов. А заодно как извинение перед фанатами, которые не хотели видеть ещё один проходной сериал, «где Элой оказывается не такой, как показали в игре. Да и будем честны: лента хронометражем в 120 минут позволит создателям показать более сочные сцены с роботами, и будет иметь шанс окупиться.

Игра, к слову, разошлась на 38 миллионов копий. Если верить последним новостям (опустим тот факт, что ее продавали бандлом вместе с PlayStation и на нее постоянно были скидки).

Пока неизвестно, кто сыграет главную роль и когда ждать релиз. Но одно точно: худшее позади — Netflix больше не у дел.

Не дар, а проклятие: в новой «Фантастической четверке» Галактуса сделали еще более пугающим, чем в комиксах — хотя казалось бы, куда уж страшнее.

Фото: Кадры из игр Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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