Netflix и MAPPA теперь партнеры: пока фанаты в панике, критик объясняет – ждут ли нас темнокожий Годжо и Дэндзи-феминист

Громкая новость потрясла аниме-сообщество: студия MAPPA, подарившая миру «Атаку титанов», «Магическую битву», «Адский рай», «Человека-бензопилу» и кучу всего еще, заключила долгосрочное стратегическое партнерство с Netflix.

В рамках сделки стриминговый гигант получает эксклюзивные права на новинки студии, а MAPPA займется созданием нескольких оригинальных проектов специально для зарубежной аудитории. Причем Netflix будет вовлечен в процесс на всех этапах: от разработки сюжета до рекламы и мерчандайзинга (пара таких аниме уже в разработке).

Для Netflix это логичный ход: аниме стало одним из главных драйверов роста платформы. По их данным, более половины подписчиков смотрят аниме-контент, а за последние пять лет аудитория любителей японской анимации на сервисе утроилась. Однако фандом встретил новость неоднозначно.

Многие опасаются, что Netflix начнёт диктовать свои условия, «испортит» любимые вселенные навязыванием «повесточки» и чуждых сюжетных ходов. Другие, напротив, надеются, что благодаря меньшей цензуре и солидному бюджету мы увидим более смелые, кровавые и откровенные адаптации в духе «Человека-бензопилы».

Кто прав? Чего ждать на самом деле? Чтобы разобраться, мы поговорили с кинокритиком Николаем Никулиным. Эксперт видит в этом шаге деловую логику, однако призывает не делать однозначных и поспешных выводов

«Netflix, конечно, создал себе двусмысленную репутацию, но не будем забывать, что на платформе выходили и хорошие фильмы. Да, это конвейер, и трудно это отрицать, но все зависит от сценаристов и в конечном счете режиссера, которые возьмутся за проект».

Главный вопрос – степень творческой свободы. Никулин подчеркивает, что у стриминга действительно есть свои каноны, но это не обязательно должно стать минусом:

«То, что правила у Нетфликса есть самые разные – и к сценариям, и к режиссерам, и к теме толерантности, – спорить никто не будет. Тем более недавно об этом всем рассказал Мэтт Дэймон. Но и демонизировать так сразу я бы никого не стал».

Что ж, с одной стороны, эксклюзивные права на громкие имена гарантируют, что новые сезоны хитовых тайтлов выйдут без задержек и с достойным бюджетом, а это большой плюс. А с другой есть сомнения, не увидим ли мы… ну, например, темнокожего Годжо Сатору.

Все же хочется, чтобы главным принципом в этом партнерстве оставалось уважение к оригинальному материалу и таланту создателей, а не только к аналитике предпочтений аудитории. Но тут, как говорится, время покажет.

А пока взгляните: Про «Магическую битву» слышали почти все, а создателя толком не видели: он специально прячется, но не из-за вины за судьбу Годжо