Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Netflix и MAPPA теперь партнеры: пока фанаты в панике, критик объясняет – ждут ли нас темнокожий Годжо и Дэндзи-феминист

Netflix и MAPPA теперь партнеры: пока фанаты в панике, критик объясняет – ждут ли нас темнокожий Годжо и Дэндзи-феминист

22 января 2026 13:13
Netflix и MAPPA теперь партнеры: пока фанаты в панике, критик объясняет – ждут ли нас темнокожий Годжо и Дэндзи-феминист

На самом деле у такого сотрудничества есть огромный плюс.

Громкая новость потрясла аниме-сообщество: студия MAPPA, подарившая миру «Атаку титанов», «Магическую битву», «Адский рай», «Человека-бензопилу» и кучу всего еще, заключила долгосрочное стратегическое партнерство с Netflix.

В рамках сделки стриминговый гигант получает эксклюзивные права на новинки студии, а MAPPA займется созданием нескольких оригинальных проектов специально для зарубежной аудитории. Причем Netflix будет вовлечен в процесс на всех этапах: от разработки сюжета до рекламы и мерчандайзинга (пара таких аниме уже в разработке).

Для Netflix это логичный ход: аниме стало одним из главных драйверов роста платформы. По их данным, более половины подписчиков смотрят аниме-контент, а за последние пять лет аудитория любителей японской анимации на сервисе утроилась. Однако фандом встретил новость неоднозначно.

Netflix и MAPPA теперь партнеры: пока фанаты в панике, критик объясняет – ждут ли нас темнокожий Годжо и Дэндзи-феминист

Многие опасаются, что Netflix начнёт диктовать свои условия, «испортит» любимые вселенные навязыванием «повесточки» и чуждых сюжетных ходов. Другие, напротив, надеются, что благодаря меньшей цензуре и солидному бюджету мы увидим более смелые, кровавые и откровенные адаптации в духе «Человека-бензопилы».

Кто прав? Чего ждать на самом деле? Чтобы разобраться, мы поговорили с кинокритиком Николаем Никулиным. Эксперт видит в этом шаге деловую логику, однако призывает не делать однозначных и поспешных выводов

«Netflix, конечно, создал себе двусмысленную репутацию, но не будем забывать, что на платформе выходили и хорошие фильмы. Да, это конвейер, и трудно это отрицать, но все зависит от сценаристов и в конечном счете режиссера, которые возьмутся за проект».

Netflix и MAPPA теперь партнеры: пока фанаты в панике, критик объясняет – ждут ли нас темнокожий Годжо и Дэндзи-феминист

Главный вопрос – степень творческой свободы. Никулин подчеркивает, что у стриминга действительно есть свои каноны, но это не обязательно должно стать минусом:

«То, что правила у Нетфликса есть самые разные – и к сценариям, и к режиссерам, и к теме толерантности, – спорить никто не будет. Тем более недавно об этом всем рассказал Мэтт Дэймон. Но и демонизировать так сразу я бы никого не стал».

Что ж, с одной стороны, эксклюзивные права на громкие имена гарантируют, что новые сезоны хитовых тайтлов выйдут без задержек и с достойным бюджетом, а это большой плюс. А с другой есть сомнения, не увидим ли мы… ну, например, темнокожего Годжо Сатору.

Все же хочется, чтобы главным принципом в этом партнерстве оставалось уважение к оригинальному материалу и таланту создателей, а не только к аналитике предпочтений аудитории. Но тут, как говорится, время покажет.

А пока взгляните: Про «Магическую битву» слышали почти все, а создателя толком не видели: он специально прячется, но не из-за вины за судьбу Годжо

Фото: Кадры из аниме «Магическая битва», «Человек-бензопила»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте «Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте Читать дальше 18 февраля 2026
«"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы «"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы Читать дальше 18 февраля 2026
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Читать дальше 17 февраля 2026
Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами Читать дальше 17 февраля 2026
У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) Читать дальше 16 февраля 2026
3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии 3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии Читать дальше 16 февраля 2026
«Эйфория» вернется 12 апреля: узнали у психолога, почему сериал с такой жестью манит зрителей – ответ неожиданный «Эйфория» вернется 12 апреля: узнали у психолога, почему сериал с такой жестью манит зрителей – ответ неожиданный Читать дальше 16 февраля 2026
Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Читать дальше 15 февраля 2026
Netflix хотел еще 2-3 серии, но создатель отменил: нового «Терминатора» можете больше не ждать Netflix хотел еще 2-3 серии, но создатель отменил: нового «Терминатора» можете больше не ждать Читать дальше 15 февраля 2026
Токсичная любовь на фоне вересков: психолог объяснила, почему «Грозовой перевал» цепляет поколение, топящее за здоровые отношения Токсичная любовь на фоне вересков: психолог объяснила, почему «Грозовой перевал» цепляет поколение, топящее за здоровые отношения Читать дальше 14 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше