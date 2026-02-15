Netflix хотел еще 2-3 серии, но создатель отменил: нового «Терминатора» можете больше не ждать

Почти полтора года фанаты «Терминатор Зеро» гадали, увидят ли они продолжение аниме, которое многие называли лучшим, что случалось с франшизой со времен «Т2». Но новостей не было и надежда умирала последней. И вот на днях она умерла окончательно.

Шоураннер Мэттсон Томлин, известный по работе над «Бэтменом» Мэтта Ривза, вышел из тени и подтвердил то, о чём догадывались самые пессимистичные: Netflix закрыл сериал. Причина до боли знакомая и оттого ещё более обидная.

Критики и зрители, которые всё-таки добрались до аниме, приняли его тепло — на Rotten Tomatoes у него 87% «свежести». Но этих самых зрителей оказалось катастрофически мало. Недостаточно, чтобы оправдать затраты на дорогой анимационный проект от студии Production I.G.

В планах Томлина было как минимум два-три сезона, которые должны были перенести действие прямиком в Войну будущего, ту самую, где люди сражаются против машин. Увы, этим планам не суждено сбыться.

Но в этой истории есть неожиданно светлый оттенок. Netflix, который привыкли ругать за бездушные алгоритмические решения, повёл себя почти по-человечески. Томлин рассказал, что платформа предложила ему снять дополнительные два-три эпизода, чтобы завершить историю, поставить красивую точку, а не обрывать повествование на полуслове.

Однако шоуранер отказался. Решил, что первый сезон и так заканчивается достаточно органично, а дописывать финал на скорую руку — только портить. При этом он подчеркнул: то, что Netflix вообще сделал такое предложение, доказывает — они хорошие партнёры, а не бездушная корпорация.

«Терминатор Зеро» останется в истории как одна из самых недооценённых страниц культовой франшизы. Действие там разворачивалось в Токио 1997 года, за несколько дней до Судного дня. Учёный создавал альтернативный ИИ, способный противостоять Скайнету, а солдат из 2022-го пытался его защитить. Восемь серий, которые хвалили за визуальный стиль, уважение к оригиналу и неожиданно свежий взгляд на вселенную.