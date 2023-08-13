«Нет звания народной»: сделано неожиданное заявление о наградах Пугачевой

Вот уже полтора года Алла Пугачева живет за границей. Артистка уехала в Израиль, где нашла новый дом, и изредка останавливается в Юрмале, с которой ее связывают многочисленные переживания. Но из-за переезда многие коллеги Примадонны предложили лишить ее значимых наград.

Так, актер Александр Пашутин уверен, что у певицы нужно забрать ее звание «Народная артистка», ведь она не стесняется ругать родину. Однако продюсер Сергей Лавров полагает, что такие меры излишни. По словам знаменитости, Пугачева носит звание страны, которой уже давно нет.

«У нее нет звания „Народная артистка России“, она — народная артистка СССР, которого тоже нет», — рассказал Лавров в беседе с PopCornNews.

И, как считает продюсер, ни в коем случае нельзя забирать награды, которые были присуждены человеку за его многолетний и доблестный труд.