«Нет явных клише и шаблонов»: в России еще 10 лет назад сняли свой «Настоящий детектив» — даже на IMDb получил 7 баллов

В центре сюжета — российская глубинка, но зрители все равно хвалят за атмосферу.

Когда говорят про атмосферные детективы в духе «Настоящего детектива», обычно вспоминают американские или скандинавские сериалы. Но и в России есть свои работы в этом жанре — например, «Пенсильвания».

Проект отсняли в 2015 году, а на экраны он вышел в октябре 2016. Это не ремейк и не копия, а скорее наша версия медленного, мрачного триллера о расследовании в глубинке.

Расскажем о проекте поподробнее.

Сюжет: столичный следователь против законов глубинки

В посёлке Поливаново, который местные иронично зовут Пенсильванией, похищают сына известного журналиста. Расследовать дело отправляют столичного следователя Бориса Морозова (Константин Крюков) — ухоженного, уверенного в себе профессионала, который сразу бросается в глаза на фоне серых улиц и замкнутых жителей.

Но чем глубже он погружается в дело, тем яснее становится: в этом городе у каждого есть тайна. Старые обиды, семейные договорённости, пьянство и молчаливое покрывательство — здесь не признают чужаков и не верят в справедливость.

Почему его называют «русским "Настоящим детективом"»?

Сходство заметно сразу — начиная со стилистики заставки и мрачной, почти давящей атмосферы. Как и в «Настоящем детективе», расследование здесь — лишь повод показать человеческую природу без прикрас. Только колорит другой: водка, грязь, бытовое насилие и вот это вот все.

Рейтинги и отзывы зрителей

Сериал не идеален. Его часто критикуют за избыток «чернухи», непроработанность второстепенных героев и нарочитую мрачность. Но там, где не хватает глубины характеров, работает атмосфера: виды с дрона на серый посёлок, тревожная музыка и ощущение безысходности.

Вот как оценили сериал:

Кинопоиск: 7.1;

IMDb: 7.0.

А вот что говорят о нем пользователи:

«Персонажи довольно колоритны и интересны, у каждого своя история, характер, тайны. Нет явных и свойственных клише и шаблонов российского кино последних лет. Разве что чуть-чуть...»,

«Сложно не узнать заставку, буквально сдёрнутую с "Настоящего детектива", но больше параллелей с этим сериалом я не почувствовала и такого рода "заимствование" авторам простила; да и смотрелось эффектно»,

«Лично мне сериал не показался затянутым или скучным. Всё к месту, достаточно подробно и обстоятельно развивающийся сюжет и достоверно переданная атмосфера российской глубинки».

Итог

«Пенсильвания» не дотягивает до уровня культового сериала от HBO, но остаётся любопытным примером того, как российские авторы пытались работать с форматом «медленного детектива».

Это кино не для всех — мрачное, неровное, но искреннее. И для тех, кто ценит атмосферу больше, чем идеальный сюжет, в нём точно найдётся что-то своё.

Ранее мы писали: «Жалею, что не посмотрела раньше»: 3 российских детектива скрасят ожидание «Невского» — у каждого рейтинг не ниже 7.2