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Нет слов: загородный дом Боярского вызывает много вопросов (фото)

7 марта 2023 12:45
Нет слов: загородный дом Боярского вызывает много вопросов (фото)

Неординарный дизайн появился благодаря банальной проблеме.
 

Главный мушкетер отечественного кинематографа Михаил Боярский признался, что поглупел и стал меньше двигаться. Это последствия перенесенного полтора года ковида, как уверяет артист. Ему по-прежнему поступает много предложений о съемках, но актер старается беречь себя и больше времени проводить с семьей.

Идеальное место для отдыха от городской суеты появилось у российского Д’Артаньяна еще в 1970-х, когда артисту выделили участок в 50 километрах от Санкт-Петербурга. Сначала Боярский обратился за помощью к дизайнерам, но их предложения ему не понравились. Тогда было решено строить дачу своими силами.

Многоэтажный деревянный дом с пристройками и внутренним балконом выглядит затейливо и напоминает одновременно и замок из детских сказок, и постройки из чеховских пьес. Причудливый вид особняка объясняется просто: его строили по мере того, как у звездной четы Боярского-Луппиан появлялись деньги. Сами супруги сегодня предпочитают жить в летнем домике, предназначенном для гостей. Нет слов: загородный дом Боярского вызывает много вопросов (фото)

Фото: Legion-Media, кадр из программы «На дачу»
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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