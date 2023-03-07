Нет слов: загородный дом Боярского вызывает много вопросов (фото)

Главный мушкетер отечественного кинематографа Михаил Боярский признался, что поглупел и стал меньше двигаться. Это последствия перенесенного полтора года ковида, как уверяет артист. Ему по-прежнему поступает много предложений о съемках, но актер старается беречь себя и больше времени проводить с семьей.

Идеальное место для отдыха от городской суеты появилось у российского Д’Артаньяна еще в 1970-х, когда артисту выделили участок в 50 километрах от Санкт-Петербурга. Сначала Боярский обратился за помощью к дизайнерам, но их предложения ему не понравились. Тогда было решено строить дачу своими силами.

Многоэтажный деревянный дом с пристройками и внутренним балконом выглядит затейливо и напоминает одновременно и замок из детских сказок, и постройки из чеховских пьес. Причудливый вид особняка объясняется просто: его строили по мере того, как у звездной четы Боярского-Луппиан появлялись деньги. Сами супруги сегодня предпочитают жить в летнем домике, предназначенном для гостей.