«Нет слов, “Штрафбат” отдыхает»: этот военный фильм Устюгова с Авериным взбесил россиян похлеще «Т-34» – даже Мединский рвал и метал

Сегодня, в день 50‑летия Максима Аверина, принято вспоминать его яркие роли – но мы сделаем иначе. Давайте поговорим о фильме, который многие хотели бы забыть: «Служу Советскому Союзу!» (2012). С оценками 1,7 на IMDb и 2,2 на «Кинопоиске», с десятками разгромных рецензий – этот фильм был не обычной творческой неудачей, а настоящим культурным скандалом.

Как всё началось: амбиции режиссёра и звёздный состав

Режиссёрский дебют Александра Устюгова (известного по «Ментовским войнам») опирался на роман Леонида Менакера «Обед с дьяволом». В главных ролях – Максим Аверин и Нонна Гришаева.

Задумка казалась серьёзной: военная драма о заключённых ГУЛАГа, которые в годы войны дают отпор немецкому десанту. Но уже на этапе сценария возникли вопросы к исторической достоверности.

Почему фильм «взорвал» Сеть

Проблема не в одной лишь «неправде» – в картине сплелись воедино:

Исторические ляпы. Эксперты, включая профессора СПбГУ Михаила Ходякова, прямо заявили: никаких массовых случаев, когда зэки формировали вооружённые отряды для защиты лагерей, в реальности не было.

Карикатурные образы. Чекисты показаны трусами и извращенцами, немцы – глупцами, а сама система представлена как абсолютное зло без оттенков.

Нелогичный сюжет. Герой Аверина попадает в лагерь из‑за опечатки в фамилии Сталина; героиня Гришаевой – за отказ Берии. Любовная линия на фоне тюремного ада выглядит искусственно.

Что говорили зрители

Рецензии пестрят жёсткими формулировками:

«Извращённые звери», – так назвали фильм те, кто увидел в нём не драму, а пропаганду.

– так назвали фильм те, кто увидел в нём не драму, а пропаганду. « Глухарев, ой, Аверин… из образа мента так и не вышел», – иронизируют над актёрской игрой.

– иронизируют над актёрской игрой. «Название – минимум издёвка», – возмущаются тем, как использовано патриотическое словосочетание.

Особенно возмутило публику то, что картину планировали показать 22 июня, в День памяти и скорби. Экс‑министр культуры Владимир Мединский публично выступил против трансляции, но фильм всё же вышел в эфир – и волна негатива только усилилась.

«Просто нет слов, “Штрафбат” отдыхает.. Интересно, кто финансировал фильм “Служу Советскому Союзу”? Хочется просто посмотреть человеку в глаза», – возмущался чиновник в соцсети Х.

Почему это важно сегодня

«Служу Советскому Союзу!» – пример того, как попытка переосмыслить историю может превратиться в её искажение. Здесь нет полутонов: есть «хорошие» (заключённые) и «плохие» (все представители власти). Нет попыток понять эпоху – есть желание её осудить.

При этом нельзя сказать, что в фильме совсем нет достоинств. Некоторые отмечают сильную операторскую работу и атмосферу безысходности. Но даже эти редкие плюсы не спасают картину от общей оценки: это не «фильм о подвиге», а спорная интерпретация, которая больше разделяет, чем объединяет.

Так что в юбилей Максима Аверина вспомним: у каждого артиста бывают роли, о которых хочется молчать. «Служу Советскому Союзу!» – как раз из таких.

