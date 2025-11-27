Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Нет слов, “Штрафбат” отдыхает»: этот военный фильм Устюгова с Авериным взбесил россиян похлеще «Т-34» – даже Мединский рвал и метал

«Нет слов, “Штрафбат” отдыхает»: этот военный фильм Устюгова с Авериным взбесил россиян похлеще «Т-34» – даже Мединский рвал и метал

27 ноября 2025 08:27
«Нет слов, “Штрафбат” отдыхает»: этот военный фильм Устюгова с Авериным взбесил россиян похлеще «Т-34» – даже Мединский рвал и метал

Возмущение было массовым.

Сегодня, в день 50‑летия Максима Аверина, принято вспоминать его яркие роли – но мы сделаем иначе. Давайте поговорим о фильме, который многие хотели бы забыть: «Служу Советскому Союзу!» (2012). С оценками 1,7 на IMDb и 2,2 на «Кинопоиске», с десятками разгромных рецензий – этот фильм был не обычной творческой неудачей, а настоящим культурным скандалом.

Как всё началось: амбиции режиссёра и звёздный состав

Режиссёрский дебют Александра Устюгова (известного по «Ментовским войнам») опирался на роман Леонида Менакера «Обед с дьяволом». В главных ролях – Максим Аверин и Нонна Гришаева.

Задумка казалась серьёзной: военная драма о заключённых ГУЛАГа, которые в годы войны дают отпор немецкому десанту. Но уже на этапе сценария возникли вопросы к исторической достоверности.

«Нет слов, “Штрафбат” отдыхает»: этот военный фильм Устюгова с Авериным взбесил россиян похлеще «Т-34» – даже Мединский рвал и метал

Почему фильм «взорвал» Сеть

Проблема не в одной лишь «неправде» – в картине сплелись воедино:

  • Исторические ляпы. Эксперты, включая профессора СПбГУ Михаила Ходякова, прямо заявили: никаких массовых случаев, когда зэки формировали вооружённые отряды для защиты лагерей, в реальности не было.
  • Карикатурные образы. Чекисты показаны трусами и извращенцами, немцы – глупцами, а сама система представлена как абсолютное зло без оттенков.
  • Нелогичный сюжет. Герой Аверина попадает в лагерь из‑за опечатки в фамилии Сталина; героиня Гришаевой – за отказ Берии. Любовная линия на фоне тюремного ада выглядит искусственно.
«Нет слов, “Штрафбат” отдыхает»: этот военный фильм Устюгова с Авериным взбесил россиян похлеще «Т-34» – даже Мединский рвал и метал

Что говорили зрители

Рецензии пестрят жёсткими формулировками:

  • «Извращённые звери», – так назвали фильм те, кто увидел в нём не драму, а пропаганду.
  • «Глухарев, ой, Аверин… из образа мента так и не вышел», – иронизируют над актёрской игрой.
  • «Название – минимум издёвка», – возмущаются тем, как использовано патриотическое словосочетание.

Особенно возмутило публику то, что картину планировали показать 22 июня, в День памяти и скорби. Экс‑министр культуры Владимир Мединский публично выступил против трансляции, но фильм всё же вышел в эфир – и волна негатива только усилилась.

«Просто нет слов, “Штрафбат” отдыхает.. Интересно, кто финансировал фильм “Служу Советскому Союзу”? Хочется просто посмотреть человеку в глаза», – возмущался чиновник в соцсети Х.

«Нет слов, “Штрафбат” отдыхает»: этот военный фильм Устюгова с Авериным взбесил россиян похлеще «Т-34» – даже Мединский рвал и метал

Почему это важно сегодня

«Служу Советскому Союзу!» – пример того, как попытка переосмыслить историю может превратиться в её искажение. Здесь нет полутонов: есть «хорошие» (заключённые) и «плохие» (все представители власти). Нет попыток понять эпоху – есть желание её осудить.

При этом нельзя сказать, что в фильме совсем нет достоинств. Некоторые отмечают сильную операторскую работу и атмосферу безысходности. Но даже эти редкие плюсы не спасают картину от общей оценки: это не «фильм о подвиге», а спорная интерпретация, которая больше разделяет, чем объединяет.

Так что в юбилей Максима Аверина вспомним: у каждого артиста бывают роли, о которых хочется молчать. «Служу Советскому Союзу!» – как раз из таких.

Ранее мы писали: «Я там – обезьяна с гранатой»: Аверин выбрал свою худшую роль в карьере – ни слова про «Глухаря» и «Склифа» (но зрители не согласятся)

Фото: Кадры из фильмов «Служу Советскому Союзу!» (2012), из сериала «Штрафбат»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
«Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце «Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце Читать дальше 7 декабря 2025
Критики носили на руках этот фильм с Ярмольником из 90-х: получил Государственную премию и приз в Европе — но до широкого проката так и не добрался Критики носили на руках этот фильм с Ярмольником из 90-х: получил Государственную премию и приз в Европе — но до широкого проката так и не добрался Читать дальше 6 декабря 2025
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино «50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино Читать дальше 10 декабря 2025
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Читать дальше 9 декабря 2025
Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Читать дальше 9 декабря 2025
Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей Читать дальше 9 декабря 2025
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше