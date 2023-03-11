Нет слов: почему россияне так поражены фотографией жены Буйнова в молодости

Александр Буйнов и Алена Гутман стали мужем и женой в 1984 году. Музыкант не раз признавался, что считает свой третий брак самым счастливым за всю жизнь, и никогда не упускает возможность признаться своей избраннице в нежных чувствах.

В этот раз Буйнов опубликовал трогательное поздравление для своих поклонниц с 8 Марта. Запись артист посвятил не только фанаткам, но и своей супруге, а также добавил ее юношеский черно-белый снимок.

Подписчики музыканта высоко оценили его публикацию. Они поблагодарили артиста за теплые слова и с удивлением отметили, как эффектно выглядит его супруга на архивном фото. В комментариях фанаты осыпали Алену комплиментами, уверенные, что та похожа на модель и актрису. И даже спустя годы она сохраняет свою привлекательность.