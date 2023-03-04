Нет слов: как преобразилась блогерша, похудевшая на 100 кг из-за отказавшей поясницы (фото)

София Броян прославилась юмористическими роликами о жизни толстушек. В них она снимала в основном себя — 25-летняя девушка весила более 180 кило. Она не помещалась в кресло в кинотеатре. Было много и других неудобств, которые блогер старалась весело подавать в соцсетях, пока у нее не отказала поясница.

Сделав выбор в пользу здоровья, Броян сбросила 110 килограммов и из тучной женщины с 72-м размером одежды превратилась в сексапильную красотку. Но преображение случилось не сразу и далось крайне тяжело. Звезда соцсетей, по ее собственному признанию, прошла семь кругов ада, постоянно срывалась с многочисленных диет, пока не начала отчитываться подписчикам о том, как меняет себя, в ежедневном режиме.

Поддержка мотивировала девушку, у которой вслед за экстремальной потерей веса появилась новая проблема — «лишняя» кожа. Весной прошлого года блогер опубликовала фото из клиники, где ей удалили пять килограммов кожи. Пост девушка сопроводила цитатой из песни певицы Елки: «Я не брошу на полпути, не скажу, что не могу. И как бы сложно ни было, я дойду, дойду».