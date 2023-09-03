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«Нет шансов»: россияне обсуждают душераздирающее признание Костомарова

3 сентября 2023 13:15
«Нет шансов»: россияне обсуждают душераздирающее признание Костомарова

Его слова растрогали многих.

С начала года миллионы россиян переживали за самочувствие Романа Костомарова. Даже те, кто не следил за его успехами в фигурном катании, переживали за чемпиона. Спортсмен вел длительную борьбу с тяжелейшей пневмонией.

Из этой схватки он вышел победителем, хоть и с серьезными последствиями. Недуг привел к ампутации ног и кистей фигуриста. Сейчас Костомаров проходит реабилитацию дома и осваивает протезы. Своими успехами он частенько делится с подписчиками в соцсетях.

А на днях чемпион показал видео тренировки дочери на теннисном корте. Спортсмен сначала с гордостью за кадром комментировал мастерство юной наследницы, а затем сделал душераздирающее признание.

«У папы теперь нет шансов обыграть свою принцессу», — заявил Костомаров.

Россияне поддержали фигуриста, сообщив, что его пост их растрогал до слез. А фанаты подчеркнули, что спортсмен слишком рано отчаивается и сбрасывает себя со счетов, ведь его силе воли можно только позавидовать.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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