Нет почти ни одной страны, где бы не слышали эту песню Высоцкого: иностранцы считают хит своим

За годы карьеры Владимир Высоцкий представил множество композиций, которые стали народными хитами. Вся страна знала наизусть его главные песни, а некоторые из них стали популярны и за границей.

Так, в 1972 году Высоцкий выпустил хит «Кони привередливые», который написал для фильма «Земля Санникова». Песня стала настоящим хитом в СССР, а после о нем узнали и западные композиторы.

Спустя четыре года канадский музыкант Жиль Тальбо выпустил свою версию мелодии. А в 1977 году компания из Франции RCA Victor записала новый вариант композиции, которую назвали «Лошадь».

В итоге «Кони привередливые» были переведены на 50 языков мира. Песня звучала на болгарском, польском, иврите, китайском и финском, что сделало ее настоящим рекордсменом. Во всех странах публика оставалась в восторге от цыганских мотивов, поэтому композиция оказалась главной в творчестве советского барда.