Нет отвлекаясь от работы: экс-супруг Гагариной заговорил о новых романах

Фотограф Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина расстались в прошлом году после семи лет совместной жизни. После расставания, которое сопровождалось многочисленными скандалами и судебными разбирательствами, певица решила не распространяться о своей личной жизни и хранит все в тайне, даже не признаваясь, занято ли ее сердце. Бывший избранник оказался намного откровеннее и не стал скрывать правду о своей личной жизни от публики. Не так давно в своих социальных сетях он намекнул на многочисленные романы с девушками, которые участвуют в его съемках, и отметил, что фотосессия может длиться «два часа» и даже привести к рождению детей.

При этом фотограф не стал раскрывать детали этих связей. Неизвестно, сколько романов было у него после развода и кто именно эти девушки, которые ответили взаимностью на его ухаживания.