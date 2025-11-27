Нет новогоднего настроения? 11 цитат из советского кино быстро поднимут дух

Здесь есть высказывания и о празднике, и о застолье, и о вере в самого себя.

Советские фильмы — не для просмотра на фоне, они полны сакральных смыслов и размышлений о жизни. Потому то, в конце ноября и начале декабря, в канун нового года, многие предпочитают начать смотреть старое кино, чтобы найти в нем новые смыслы. Если вы пока не настроились на праздничный лад, то наша подборка для вас.

Мы собрали 11 цитат из культовых советских фильмов. Здесь вы найдете все: как тонкий юмор, так и слова, которые захочется взять с собой в наступающий год. Там есть и смешные реплики из сцен с застольем, и искренние разговоры о мечтах, и фразы, которые цепляют своей простотой и мудростью.

Они помогают не только улыбнуться, но и подумать о чем-то важном: о том, что нас ждет впереди, и о том, как важно идти к своим целям. Ведь иногда одной фразы достаточно, чтобы зарядиться энергией и настроиться на успех.

Так что наливайте чай, включайте гирлянду и погружайтесь в нашу подборку. Пусть эти цитаты согреют вас так же, как любимые фильмы в новогоднюю ночь. А после взгляните, где и как снимали сцену в бане из «Иронии судьбы». Мало кто знает, что это было вообще не в парной.