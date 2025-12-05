Нет никакого Вжика, Рокфора и Гаечки: жизнь разделилась на «до» и «после» — настоящие имена героев Disney звучат совсем по-другому

Если вы росли на мультиках 80–90-х, то наверняка знаете Вжика, Черного плаща, Братьев Гавс, Рокфора, Гайку и Билли-Вилли-Дилли. Только есть один нюанс: почти никто из них так на самом деле не называется.

Эти имена — плод творчества российских локализаторов, которые в 90-е работали без интернета и, честно говоря, как-будто на чистой интуиции. Иногда изменения спасали от фейла, но чаще рушили задумку авторов.

Слишком похоже на «то самое»

Самый известный случай — племянники Скруджа из «Утиных историй». В оригинале они Хьюи, Дьюи и Луи. Всех решили переименовать именно из-за Хьюи. Причина довольно смешная: опасались, что дети услышат в нем неправильные ассоциации на букву «х». Поэтому красный утенок стал Билли — максимально безопасный и «школьный» вариант.

Точно так же Пердита из «101 далматинца» стала Пэдди. Иначе эта героиня стала бы нескончаемым источником шуток про сами знаете что. И даже в более новых проектах выбор был непростым. Например, знаете ли вы Поппи из «Троллей»? Правильно, не знаете, потому что у нас она стала просто Розочкой.

Непереводимый каламбур

Банда Beagle Boys из «Утиных историй» в оригинале — целая система каламбуров: бигли (порода собак) с именами на букву B — Bigtime, Bouncer, Burger…

В России бигли были мало кому известны, и обыграть их фамилию было невозможно. Поэтому группа превратилась в Братьев Гавс, а вся игра слов исчезла.

То же самое случилось с героями «Чипа и Дейла». Монтерей Джек в США — очень популярный сыр. У нас в 90-е никто про него, конечно, не слышал. Поэтому мышь превратилась в Рокфора — хоть какое-то понятное сырное имя. Гаджет стала Гайкой, потому что слово «гаджет» в те времена еще звучало инородно.

Launchpad из «Утиных историй» — это буквально «стартовая площадка». У нас он стал Зигзагом — динамично, забавно, и хоть как-то связано с полетами.

Зиппер в русской версии стал Вжиком. Его имя дословно переводится как молния, но не та что в небе, а застежка. Объяснить это сложно, поэтому сделали остылку на звук этой самой застежки, к тому же «Зиппер» звучит слишком зубодробильно для маленького зрителя.

В «Черном плаще» герой Darkwing Duck превратился в Черного плаща, потому что «Темнокрылая утка» точно никуда не годится. Особенно для детского мультфильма.

И как ни странно, именно эти «ошибки перевода» в итоге и сформировали воспоминание про уютный мир старых мультиков. По-другому назвать любимых героев уже язык не повернется.

