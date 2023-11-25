Нет никаких сомнений: какие слухи ходят о втором сезоне сериала «Слово пацана»
Любимые герои, скорее всего, вернутся на экраны.
Криминальный сериал «Слово пацана» стал настоящим культурным феноменом 2023 года. Зрители всей страны не отрываясь наблюдали за хитросплетениями судьбы казанских подростков, которые пытаются найти смысл жизни в сложное для страны время. И после финала первого сезона поклонники мечтают увидеть продолжение.
Как уверены эксперты, продюсеры непременно закажут продолжение успешного проекта. «Слово пацана» отличается высокими рейтингами, поэтому никто не сомневается в выпуске новых серий. Премьера, вероятнее всего, состоится в конце ноября следующего года, а финальная серия выйдет уже в январе 2025-го.
При этом создатели драмы и сами актеры пока никак не прокомментировали продолжение. Они продолжают хранить молчание, но неизменно хвалят результат первого сезона, признавая его большим событием для отечественного телевидения.