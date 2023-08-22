Нет ни в театре, ни на ТВ: Джигурду неспроста отовсюду выгнали

Прежде имя Никиты Джигурды было у всех на слуху. Но постепенно его слава стала угасать. Артист пропал с радаров: он больше не появляется на сцене Московского Нового драматического театра, да и на больших экранах его тоже не увидишь. Как оказалось, успешная карьера неспроста потерпела крах.

Некогда популярный актер и музыкант сегодня может лишь ходить по ток-шоу, зарабатывая себе сомнительную репутацию фрика. Устроить грандиозный скандал на съемочной площадке для него — плевое дело. Это и отпугивает от звезды коллег, в том числе и режиссеров.

Бывшая теща певца, мама Яны Павеловской, и вовсе заявила, что Джигурда давно страдает от серьезного диагноза «шизофрения». Женщина отметила, что общение со знаменитостью становится большим испытание абсолютно для всех.