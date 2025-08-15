«Нет! Не пей!»: японцы не поняли «Иронию судьбы» — фильм Рязанова пришлось объяснять на пальцах

Меню
15 августа 2025 15:13
Россияне потратили не один час, чтобы объяснить массу нюансов. 

В России «Ирония судьбы» — это не просто фильм, а обязательный новогодний ритуал. Даже современные дети понимают основные моменты истории, нюансы жизни Лукашина, Нади и Ипполита, но для японцев все это темный лес.

История про баню, одинаковые дома и случайно найденную любовь для жителей Страны восходящего солнца выглядит как набор странностей, достойных отдельного исследования. Они смотрят, улыбаются, недоумевают — и всё равно остаются под впечатлением.

Что непонятно японцам

Японские зрители цепляются за детали, которые мы даже не замечаем. Например, они не понимают, как это — чужая квартира в другом городе выглядит абсолютно так же, как твоя. В японской «Википедии» пришлось целым абзацем объяснять советскую типовую застройку.

Выражение «С лёгким паром!» им тоже ни о чём не говорит: перевели как «Хорошей горячей водички!», но смысл для них всё равно остаётся загадкой.

Удивила и баня в начале фильма — одна зрительница призналась, что впервые увидела, как это устроено по-русски. Другие честно жалуются: ругань и застольные разговоры на русском воспринимаются как шум — понятно, что спорят, но слова теряются. А трёхчасовой хронометраж японцы называют «чрезмерным», хотя почти все признают, что время пролетает незаметно.

Когда понимают — влюбляются

Зато когда ленту распробуют, реагируют по-живому: один мужчина в начале фильма закричал в экран «Нет! Не пей! Тебе нельзя пить!» — но, увы, Женя Лукашин его не услышал и традиционна смешал 40-градусное и пенное, пишет в Дзен-канале блогер Вера Голубенко.

Финал же оставил зрителей в растерянности: остались ли Надя и Лукашин вместе, так никто и не понял, но глобально картину оценили хорошо.

И, пожалуй, самая показательная деталь — цены. В Японии б/у диск с «Иронией судьбы» продают за 12 тысяч иен (около 6500 рублей), а новый стоит порядка восьми тысяч. Получается, для них это действительно кино с ценником «бесценно».

Как отмечают комментаторы, японская культура слишком отличается от российской, слишком долго страна находилась в резервации. Но после длинных лекций иностранцы смотрят на экран завороженными глазами:

«Ох сколько фильмов мы японцам объясняли. Но больше всего из показанных нами их увлёк "Иван Васильевич меняет профессию". Мы сначала часа 2,5 объясняли сценарий, а потом показали фильм. Мы такого восторга не ожидали».

К другим новостям. Отказалась рожать Петросяну, но стала миллиардершей: спустя годы после развода Степаненко живет между Россией и США — и теперь возвращается на ТВ. От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк.

Фото: Кадры из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
