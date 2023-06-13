Нет места для фантазии: прелести Медведевой едва прикрыты на горячем фото

Евгения Медведева времени даром не теряет. Фигуристка отправилась на Мальдивы, поэтому ее поклонников ждал горячий контент.

На райских островах спортсменка предалась ностальгии. Звезда вспомнила, что не так давно позировала для мужского журнала MAXIM. И решила снова шокировать фанатов откровенными кадрами.

На побережье знаменитость устроила провокационную фотосессию. Перед камерой она позировала в одном купальнике, выбирая такие позы и ракурсы, которые не оставляли места для фантазии.

Прелести Медведевой были едва прикрыты на пикантных снимках, но ни ее саму, ни подписчиков это не смутило. Напротив, фолловеры поддержали порыв двукратной чемпионки мира и забросали ее комплиментами.