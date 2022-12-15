Нет конкуренток: топ-3 женских знака Зодиака, которые могут не переживать за свой брак

Любовь приносит бесчисленное количество счастливых моментов, но вместе с тем она несет с собой тревоги и печали. Многие люди настолько боятся потерять свою вторую половинку, что начинают ревновать и подозревать ее в измене. Считается, что сильнее всего ревнуют представители сильного пола, однако женщины страдают от этого неприятного чувства ничуть не меньше. Одни дамы тайком мониторят соцсети и телефон любимого мужчины, другие при малейших намеках на неверность напрямую приступают к расспросам. Но есть и третий тип женщин, которым совершенно не страшны соперницы и измены - они твердо знают, что их избранник никогда не пойдет налево, и так и происходит. Рассказываем, о каких счастливицах идет речь.

Телец

Женщины, рожденные под знаком Тельца, вступив в брак, полностью посвящают себя любимому супругу и семье. Как только в жизни представительницы земного знака появляется Тот Самый Мужчина, на других она даже перестает смотреть.

И уж тем более она даже мысли не допускает об измене.

Рядом с женщиной-Тельцом мужчины меняются в лучшую сторону и перенимают от нее такие качества, как верность и преданность. В семье, где жена по знаку зодиака Телец, всегда царит доверие и взаимопонимание. Обоим супругам нет смысла беспокоиться по поводу адюльтера.

Скорпион

Уроженки водного знака выбирают себе спутника жизни долго и тщательно, хотя желающих всегда предостаточно. Дама-Скорпион обладает особым, неповторимым шармом, который притягивает к ней представителей сильного пола словно магнитом. От такой обольстительной женщины никто не захочет уйти налево, напротив, муж, благодарный Скорпионше за то, что выбрала его, будет ее на руках носить и пылинки сдувать.

Жить рядом с такой женщиной бывает сложно, уж слишком она властная и требовательная, но все это с лихвой компенсируется удовольствием находиться в ее обществе.

Стрелец

У многих людей семейная жизнь ассоциируется в первую очередь с рутиной и бытом, повседневными делами и обязанностями, которые в конце концов набивают оскомину. Однако это не про брак с женщиной-Стрельцом. Рядом с представительницами огненного знака ни один мужчина не соскучится - они постоянно придумывают новые авантюры и пускаются в приключения. Разумеется, никто не захочет променять такую спутницу жизни на кого-то другого.