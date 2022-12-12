Нет им равных: эти знаки Зодиака обладают выдающимися способностями

У каждого знака зодиака свой особенный энергетический потенциал. Кто-то не может похвастаться выдающимися способностями, а у кого-то, напротив, дар настолько велик, что его следует опасаться. Болгарская прорицательница Ванга интересовалась астрологией, осталось немало свидетельств того, что она говорила о представителях разных знаков. В некоторых знаках зодиака известная предсказательница видела особое могущество - настолько мощной внутренней силой они обладают. Рассказываем, о каких зодиакальных везунчиках идет речь.

Близнецы

По мнению болгарской прорицательницы, сила Близнецов в умении дожидаться подходящего момента. Представители воздушного знака прекрасно понимают, в какую минуту их выход на сцену будет максимально эффектным и произведет должное впечатление на окружающих.

В коллективе Близнецы могут долгое время никак не проявлять свои способности, помалкивать на планерках и не делиться гениальными идеями.

Они наблюдатели, которые тщательно собирают информацию, анализируют ее, а потом в самый неожиданный момент заявляют о себе и берут всю власть в свои руки. Ванга считала Близнецов настоящими серыми кардиналами.

Лев

Дар Льва заключается в его фантастической целеустремленности. Представители огненной стихии могут похвастаться множеством достоинств. Они умны, привлекательны, общительны, им не составляет большого труда произвести впечатление на окружающих и стать звездой компании.

Однако если Лев поймет, что от него отвернулись или что ему не принесут желаемое на блюдечке с голубой каемочкой, он переключается в ультимативный режим.

Для того, чтобы достичь желанной цели, уроженец этого знака будет предавать и обманывать даже самых близких людей. На пути к мечте его не остановит никто.

Скорпион

Ванга предпочитала не иметь дела с людьми, рожденными под созвездием Скорпиона. Она считала их слишком скрытными, к тому же наделенными настолько темной и мощной энергетикой, что после общения с ними ей приходилось долго восстанавливать свои силы. Представители водного знака очень умны и коварны, талант, которым они наделены - это способность манипулировать окружающими. Не верьте, если Скорпион улыбается вам и клянется в вечной любви или дружбе. Скорее всего, ему от вас что-то нужно.