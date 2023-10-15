Нет, и точка: Прилучный принял бескомпромиссное решение по своей карьере

Павел Прилучный буквально разрывается на части. Не так давно актер стал многодетным отцом. Ему важно проводить время с семьей, но при этом много работать, чтобы наследники ни в чем не нуждались. В такой суматохе звезда экрана принял важное решение.

Секс-символ не намерен соглашаться на любые предложения режиссеров. Например, он категорически не готов поддаваться моде на ремейки сериалов, которые были популярны в нулевых.

Поклонникам «Закрытой школы» не стоит надеяться на продолжение этого проекта. По крайней мере, с Прилучным в главной роли. Бывший муж Агаты Муцениеце принял бескомпромиссное решение. К данному сюжету он больше никогда не вернется.

«Эта история изжила себя, мы все уже повзрослели», — подметил артист в новом интервью порталу Woman.

Сердцеед серьезно относится к выбору картин и спектаклей, чтобы не тратить время впустую и не навредить своей репутации.