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«Нет, это не Достоевский»: Джеймса МакЭвоя в России покорили две вещи — и одну из них точно не одобрят врачи

8 июня 2025 08:56
«Нет, это не Достоевский»: Джеймса МакЭвоя в России покорили две вещи — и одну из них точно не одобрят врачи

Популярный актер по приезду в Белокаменную отрывался на полную катушку.

Сегодня Джеймсу МакЭвою — 46, и в его послужном списке не только роли в «Искуплении», «Оно», «Сплите» и «Людях Икс», но и крайне своеобразный опыт познания русской души. Причем, в отличие от многих западных коллег, с литературой этот самый опыт был не особо связан.

В 2019 году, когда актера в Москве спросили, зачем он пришел на пресс-конференцию в темных очках (в помещении, где не наблюдалось ни лучика солнца) и связано ли это с его познанием нашей души, он ответил с той самой британской самоиронией, за которую его обожают:

«Нет, это (то самое познание — Прим. Ред.) был не Достоевский. Я был на вечеринке и просто выпил с друзьями много водки, и вы знаете, мне таки удалось понять ее! У меня был очень, очень положительный опыт!

«Нет, это не Достоевский»: Джеймса МакЭвоя в России покорили две вещи — и одну из них точно не одобрят врачи

(Тут важно добавить: алкоголь — это вредно и опасно для здоровья, и даже МакЭвою мы не советуем повторять подобные вечеринки слишком часто).

В Москву он приезжал в рамках промо-тура «Темного Феникса» вместе с Джессикой Честейн. Несмотря на плотный график и бессонницу, актер все-таки выкроил момент для прогулки и отправился на Красную площадь.

«Я, к сожалению, пока увидел не так много — спал всего два часа после прилета. Но вчера был прекрасный вечер, успел побывать на Красной площади. Там почти никого не было, и от ее вида у меня перехватило дыхание», — признавался он в комментарии «КиноПоиску».

В итоге Россию МакЭвой запомнил по двум вещам — крепкому алкоголю и пустынной ночной Москве. Не скажем, что это классическая культурная программа, но впечатление, судя по всему, осталось сильное. Даже без Достоевского.

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Фото: Кадр из фильма «Люди Икс: Первый класс» (2011)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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