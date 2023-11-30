Нет бедных женщин, есть неправильный маникюр: 3 оттенка, с которыми вы станете выглядеть богаче

Для того чтобы выглядеть «малышкой на миллион», вовсе не обязательно носить люксовые бренды и тратить сотни тысяч рублей на дорогую обувь и аксессуары. Добавить себе «медийного веса» можно даже при помощи грамотно подобранного маникюра. На какие оттенки смотреть, чтобы прослыть женой миллионера?

Голубой, небесно-голубой, васильковый и лавандовый. Эти оттенки стоит просить у мастера в любом салоне. Сейчас такой маникюр в тренде, при этом он не выглядит аляповато и броско, а также подчеркивает красоту рук.

Розовые тона, нежно-розовый и нюд. Вечная классика, которая никогда не выходит из моды. Нюдовый маникюр вообще называют «маникюром жены миллиардера», так что делать такой в салоне или дома сам бог велел.

Зеленый, но не вырви глаз, а фисташковый, болотный или мятный. Вообще, чтобы маникюр выглядел дорого, он не должен быть ярким и броским (исключение — красный цвет, но здесь нужно быть аккуратной, возрастным рукам такой «не к лицу»), но обязан быть аккуратным.