Нет 9-й комнаты для кухарки: жена пожаловалась на зарплату Боярского

Актриса не может жить на широкую ногу.

Лариса Луппиан и Михаил Боярский придерживаются полярных мнений относительно своего уровня жизни. Артист считает, что может позволить себе любую роскошь. Его супруга же ощущает, что финансовое положение их семьи куда скромнее.

По словам Ларисы Регинальдовны, они с мужем не могут поехать отдыхать на райские острова или выделить отдельную жилплощадь для кухарки. Максимум, что актеры смогли себе позволить это приходящую раз в неделю домработницу.

Пара живет в восьмикомнатной квартире, а также имеет трехэтажный загородный дом. Однако наличие дорогой недвижимости в Санкт-Петербурге Луппиан показателем богатства не считает, о чем заявила изданию «АиФ »:

«Это всего-навсего приличный уровень: хорошая большая квартира, которую мы смогли себе позволить только тогда, когда наши дети уже выросли».

У рядовых россиян жалобы актрисы вызвали раздражение и жалость по отношению к Боярскому, который якобы не может удовлетворить запросы супруги: