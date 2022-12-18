Несусветной глупости «Сумерек» нашлось объяснение: в уме Эдварда сомневались зря

«Сумерки» с момента своего выхода стали не только всемирным хитом, но и объектом зрительских насмешек. Критики разносили вампирскую сагу в пух и прах, то и дело выискивая сюжетные дыры.

Так, многие обратили внимание на тот момент, что все младшие Каллены каждый год ходят в школу. «Второгодники?», «Зачем им это надо?», «Какую мудрость могут там почерпнуть столетние дети?» — подобным вопросам не было конца. Но на самом деле поведение Калленов вполне объяснимо.

Это была вынужденная мера, чтобы не наводить подозрение на свою семью. Глава вампирского клана Карлайл работал врачом, а его «отпрыскам» следовало вести себя как ровесникам, чтобы избежать проблем. Если бы жители городка заподозрили в Калленах что-то неладное, то семейство могли бы изгнать или вообще уничтожить.

Поэтому в каждом новом месте, куда переезжали вампиры, их дети были вынуждены изображать школьников, чтобы слиться с толпой. И Эдварда совершенно зря обвиняли в том, что он второгодник. Как пишет издание Screenrant, это был вопрос безопасности Карлайлов.