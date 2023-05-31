Несуразный комик из «Аншлага» 10 лет добивался этой красавицы: оно того точно стоило

Карен Аванесян встретил любовь всей своей жизни, когда пришел в салон красоты на стрижку. Нонна первая обратила внимание на комика из «Аншлага», что стало для него приятной неожиданностью. Юморист был счастлив из-за того, что такая красавица пожелала завести с ним знакомство.

Однако яркая брюнетка не строила на звезду больших планов. К Аванесяну, который никогда не отличался привлекательной внешностью, она относилась исключительно как к другу.

К тому же Нонна уже побывала замужем — она в одиночку воспитывала двоих сыновей и не собиралась вновь идти под венец.

Но Карен отказывался это понимать. Целых 10 лет он добивался взаимности от своей подруги и получил желаемое. В 2010 году в Иерусалиме прошло венчание пары. Свадьбу играли трижды, в том числе и на родине невесты в Армении.

За 13 лет брака у возлюбленных не появилось общих детей, но это нисколько не омрачает их счастья. Главное, что в отношениях супругов царит любовь и взаимопонимание.