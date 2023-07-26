Нестыковку в культовой комедии Гайдая пропустили все: в СССР — от жадности, сегодня — по незнанию

В начале 80-х карьера Леонида Гайдая медленно шла на спад. Этому способствовал фильм «Спортлото-82», который публика приняла неоднозначно. Режиссера яростно критиковали за рекламу азартной игры.

Вопрос лотереи вообще был дискуссионным в советском обществе. Многие были уверены, что для строителей коммунизма подобные мероприятия — табу. Но большинство все-таки выступали за игру и с удовольствием в нее включались.

В 70-е годы по одному билету можно было заполучить до пяти тысяч рублей, а позднее сумму удвоили. Первой крупной победительницей стала Лидия Морозова из Москвы, выигравшая пять тысяч. Затем ее затмили другие триумфаторы, и в конце концов рекордсменом стал житель Душанбе. Ему удалось выиграть 60 тысяч, но не по одной карточке, а аж по 17.

Теперь возвращаемся к комедии Гайдая. Таня никак не могла выиграть по одному билету 20 тысяч. Режиссер допустил художественное преувеличение, чтобы разбудить в гражданах азарт, ведь цифра 20 звучит намного «аппетитнее», чем 10.

Однако в СССР на осознанный ляп Гайдая не обратили внимания — не все хотели отдавать деньги за билеты и испытывать удачу. Современные же зрители просто не в курсе этих подробностей, ведь лотерея давным-давно не в моде.