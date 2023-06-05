Нестор Петрович из «Большой перемены» в старости сильно сдал: узнает не каждый

Михаил Кононов увековечил себя ролью Нестора Петровича в картине «Большая перемена». Обаятельный актер очень полюбился зрителям, а режиссеры стали наперебой приглашать его в свои проекты. На пике славы Кононов даже и не задумывался, что однажды всему придет конец.

На счету Михаила Ивановича множество ярких ролей. Он снимался в таких кинохитах, как «Андрей Рублев», «Начало», «Вокзал для двоих», «Здравствуй и прощай» и в других. Закат его карьеры пришелся на 90-е, когда качество фильмов резко снизилось. Кононову предлагали роли, но он отбраковывал сценарии сразу после прочтения.

Из-за невостребованности и переживаний у актера начало «сыпаться» здоровье. Кроме того, он так и не смог оправиться после смерти обожаемой матери — в день его 30-летия женщина отравилась. Супруга Кононова Наталья посвятила ему свою жизнь и даже отказалась от деторождения. Актер не хотел, чтобы жена делила свою любовь между ним и ребенком. Однако это не спасло его жизнь.

Кононов чах и старел на глазах. За год до смерти он снялся в картине «В круге первом». Узнать артиста здесь невозможно: он утратил все былое обаяние и превратился в обрюзгшего старика. В 67 лет Кононова не стало. Актер серьезно болел, но у него не было денег на лечение.