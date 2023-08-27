Неспроста почти не снимается: звезда «Ласкового и нежного зверя» уже не та наивная девочка

Съемки в драме «Мой ласковый и нежный зверь» стали переломным моментом в жизни Галины Беляевой. В 16 лет красавица влюбила в себя 42-летнего режиссера картины Эмиля Лотяну.

Актриса не отказалась от ухаживаний влиятельного воздыхателя и приняла его предложение руки и сердца в полной уверенности, что это благотворно скажется на ее карьере. И постановщик действительно старался угодить супруге.

Специально для нее он снял многосерийный фильм «Анна Павлова», посвященный знаменитой балерине. Работа над лентой далась артистке непросто. После родов она не успела прийти в нужную форму, поэтому во многих сценах вместо нее танцевала дублерша.

После выхода проекта, который, к слову, провалился, Госкино забросали жалобами. Представители балетного сообщества выступили против «кумовства», и в результате кинодела с позором выгнали с «Мосфильма». И без того сомнительная репутация Лотяну заметно подпортила имидж его наивной жены, которой пришлось резко спуститься с небес на землю.

Киношники не давали звезде ярких ролей, поэтому о большом экране пришлось забыть. Советская Одри Хепберн почти не снимается, но любви поклонников не утратила. Знаменитость развелась с Эмилем Владимировичем и нашла свое место в театре.