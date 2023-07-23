Неспроста перестали снимать: на лицо Александры Захаровой после пластики грустно смотреть

На заре своей карьеры Александра Захарова часто появлялась на больших экранах. Однако больше на съемочных площадках артистку не увидишь. Звезда наверняка хотела бы и дальше сниматься в кино, вот только режиссеры обходят ее стороной.

Снимать наследницу Марка Захарова перестали не просто так. Внешность некогда привлекательной актрисы резко изменилась. Знаменитость не спешит сознаваться в том, что ложилась под нож хирурга, но сомнений в этом ни у кого не остается. Специалисты твердят, что неудачная пластика имела место.

Не желая прощаться со своей молодостью и красотой, артистка сделала подтяжку. Но результат оказался плачевным. У звезды практически нет морщин, но, несмотря на это, выглядит она малопривлекательно. Захарова пугает публику перекошенным ртом и обездвиженным лицом. При этом ее глаза стали уже, а нос — больше.

С такими данными актрисе о новых ролях можно только мечтать. В любом случае без дела она не сидит. Оставшись без съемок в кино, знаменитость довольствуется работой в театре.