Неспроста перестали снимать: на лицо Александры Захаровой после пластики грустно смотреть
От былой красоты ничего не осталось.
На заре своей карьеры Александра Захарова часто появлялась на больших экранах. Однако больше на съемочных площадках артистку не увидишь. Звезда наверняка хотела бы и дальше сниматься в кино, вот только режиссеры обходят ее стороной.
Снимать наследницу Марка Захарова перестали не просто так. Внешность некогда привлекательной актрисы резко изменилась. Знаменитость не спешит сознаваться в том, что ложилась под нож хирурга, но сомнений в этом ни у кого не остается. Специалисты твердят, что неудачная пластика имела место.
Не желая прощаться со своей молодостью и красотой, артистка сделала подтяжку. Но результат оказался плачевным. У звезды практически нет морщин, но, несмотря на это, выглядит она малопривлекательно. Захарова пугает публику перекошенным ртом и обездвиженным лицом. При этом ее глаза стали уже, а нос — больше.
С такими данными актрисе о новых ролях можно только мечтать. В любом случае без дела она не сидит. Оставшись без съемок в кино, знаменитость довольствуется работой в театре.