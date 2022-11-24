Несправедливо: как старшая дочь Баталова отреагировала на завещание отца

В браке с Гитаной Леонтенко Алексей Баталов прожил более полувека. Он вспоминал, что влюбился в красавицу-цыганку с первого же взгляда. Они поженились в 1963 году, а спустя 5 лет артистка родила дочку. Маша появилась на свет с ДЦП, и ее родители приложили все силы, чтобы он смогла жить нормальной жизнью. Актер не скрывал, что обожает дочку. И это несмотря на то, что своему первому ребенку он так и не смог стать нормальным отцом.

Дочь Надя родилась, когда Алексею было 27 лет. Тогда его карьера как раз набирала обороты, и времени на семью почти не оставалось. Первая супруга актера Ирина Ротова постоянно критиковала его за отсутствие: фактически он превратился в воскресного папу, который изредка виделся с дочерью и не занимался ее воспитанием. Когда девочке было 3 года, ее родители развелись.

Баталов не скрывал, что почти не поддерживал общение со старшей наследницей. Поэтому никто не удивился тому, что после смерти в его завещании было указано лишь имя Марии. Как выяснилось, такую несправедливость Надежда восприняла очень спокойно. Она подчеркивала, что отец боялся за Машу, не понимая, как девушка будет жить, когда его не станет. Поэтому ей ничего не оставалось, кроме как принять волю актера.