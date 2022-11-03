Несоветское поведение: за поступки героя этого фильма краснели граждане СССР

Анатолия Ефремовича Новосельцева из фильма «Служебный роман» трудно назвать отрицательным героем. Тем не менее и положительного в нем не так уж много. Поступки персонажа, воплощенного Андреем Мягковым, говорят сами за себя.

Как пишет Дзен.канал KinoBugle, с виду Новосельцев кажется тихим и безропотным человеком, который не способен ни на грубость, ни уж тем более на подлость. Вот только это впечатление оказалось обманчивым. Чтобы получить должность начальника отдела, статистик решает приударить за своей руководительницей Людмилой Калугиной. Наблюдая за этим на большом экране, гражданам СССР оставалось только краснеть.

Впрочем, Людмила Прокофьевна чувствовала, что имеет дело с подлецом. Не раз из ее уст вырывалась фраза: «Вы страшный человек, Новосельцев!» И спорить с этим утверждением у зрителей не возникало никакого желания. Стоит отметить, что со временем ничего не изменилось, поэтому несоветское поведение героя Мягкова и сегодня мало у кого вызывает одобрение.