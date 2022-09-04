Несоветское поведение: темную сторону Бондарчука раскрыла звезда «Тихого Дона»

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая за более чем 50 лет карьеры сыграла десятки разнохарактерных героинь в кино и на сцене. Коллеги вспоминали сильный характер и принципиальность актрисы, которая ни в жизни, ни на работе не давала себя в обиду. Такую строптивость звезды «Тихого Дона» могли выдержать не все партнеры, особенно если сами они были упрямцами.

Еще до съемок в экранизации знаменитого романа-эпопеи Элина получила роль в мелодраме «Неоконченная повесть» о непростых отношениях парализованного инженера и женщины-врача. По сюжету ей надо было изображать романтические чувства к герою Сергея Бондарчука. Но Быстрицкая отказывалась сниматься с актером, который к тому времени уже был признанной советской звездой.

Оказалось, что за несколько лет до встречи на площадке, они столкнулись в одном из киевских буфетов, куда пришли с коллегами. Бондарчук довольно грубо подвинул молодую актрису, но она постояла за себя, публично его отчитав. Элина и не представляла, что актер затаил на нее обиду. Увидев партнершу на съемках «Неоконченной повести», он первым же делом повел себя совсем не по-советски: Сергей высказал ей свои претензии, используя нецензурные выражения.

Элина вспоминала, что была унижена таким поступком. Но режиссер картины Фридрих Эрмлер смог уговорить ее продолжить работу. В кадре актеры демонстрировали друг к другу нежные чувства, но за площадкой даже не здоровались.