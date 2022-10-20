Несоветская внешность и злой рок: ахнете, узнав о судьбе Светланы из «Первого троллейбуса»

Поклонники Ирины Губановой считали ее одной из самых красивых и утонченных актрис советского кино. Но режиссеры будто не замечали ее чистоты и интеллигентности, поэтому вместо главных ролей ей доставались эпизоды. Именно внешность Ирины и была причиной этого игнорирования: аристократическая и несоветская красота актрисы не вписывалась в идеологию фильмов той поры. Исключением стал центральный персонаж Светланы из фильма «Первый троллейбус» постановщика 1963 года.

Она одинаково хорошо воплощала как драматические образы, так и комедийные. Но, несмотря на талант Губановой, после 70-х годов ее карьера пошла на спад. Она нашла себя в озвучке мультфильмов и иностранных картин, подарив свой голос героям и героиням многочисленных проектов.

А ее личную жизнь отметил злой рок. Еще в 50-х годах Ирина вышла замуж за Сергея Гурзо, родив от него дочку Аню. Брак долго не продлился: Губанова не смогла мириться с зависимостью мужа от спиртных напитков. Впоследствии она стала жить со вторым мужем, искусствоведом Александром Аршанским. Однако Аня поладить с отчимом не смогла и была обижена на мать, за то, что та не сохранила семью. Во взрослом возрасте после череды нервных срывов у девушки развилось психическое заболевание. Состояние Анны только осложнилось после смерти отца в 1974 году — Гурзо было всего 47 лет.

Губанова ухаживала за дочерью, помогала ей проходить реабилитацию в клиниках. Анна, как и ее отец, дожила лишь до 47 лет.