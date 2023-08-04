Несостоявшийся актер и любитель хорошо поесть: каким вырос сын Инны Чуриковой

Инна Чурикова ушла из жизни в начале этого года. У звезды советского кино остался единственный сын Иван, рожденный от режиссера Глеба Панфилова.

Наследник пытался построить карьеру в кино, однако особых успехов на этом поприще не снискал. Фильмография Панфилова-младшего насчитывает несколько картин, среди которых «Васса» и «Без вины виноватые» с участием Инны Чуриковой.

После школы Иван отучился на юриста-международника, а потом неожиданно занялся ресторанным бизнесом. Любовь к вкусной еде побудила Панфилова-младшего открывать элитные заведения. Пик его ресторанной карьеры пришелся на рубеж 1990-х и 2000-х.

О личной жизни Ивана почти ничего не известно. Лишь имеется информация, что у него нет ни жены, ни детей.

45-летний сын Чуриковой пока не может оправиться после смерти матери. Лишен покоя и его отец Глеб Анатольевич. Создатель картин «Начало» и «В круге первом» уже который месяц пребывает в больнице. Уход жены стал для него страшным ударом.