Несостоявшаяся любовница отца: этот факт о дочери Куравлева поразит многих

Для Леонида Куравлева семья имела огромное значение. В браке с супругой Ниной они воспитали дочку Екатерину и сына Василия. Наследники Куравлева не пошли по его стопам, хотя девушка сначала действительно собиралась стать актрисой и даже окончила Щукинское училище. Более того, Екатерина успела засветиться в популярном советском фильме. Поэтому, несмотря на то, что сейчас дочь артиста скрывается от прессы, увидеть, как она выглядит, все могут в ленте «Самая обаятельная и привлекательная».

Там девушке доверили — к удивлению многих — роль несостоявшейся любовницы отца. Именно она играла Ларису, соседку Нади Клюевой по гостинице. Героиня была очарована «дрессировщиком собачек». Но двойное свидание испортила героиня Ирины Муравьевой.

Однако после успешного дебюта Екатерине предлагали лишь малозначительные роли в эпизодах. Она постепенно все больше разочаровывалась в профессии и переквалифицировалась в актрису дубляжа. Позже женщина получила еще одно образование и стала психотерапевтом.