«Несмываемое пятно позора»: за этот российский фильм стыдно даже спустя 15 лет
Миллионы зрителей единогласны в своем мнении.
Марюс Вайсберг за годы карьеры успел снять десятки эксцентричных комедий, завоевав репутацию одного из самых противоречивых режиссеров современной России. Зрители регулярно спорят о его фильмах, но картина «Гитлер, капут!» и спустя годы шокирует даже самых преданных его поклонников.
По сюжету фильма шпион Шура Осечкин в исполнении Павла Деревянко должен вместе со своей напарницей Зиной, которую сыграла Анна Семенович, остановить Гитлера. Герои, столкнувшись со множеством препятствий, разрушают все планы фашистского диктатора и завершают войну.
Как отмечают зрители, Вайсбергу своим фильмом удалось опорочить память о Великой Отечественной войне и унизить подвиг советских солдат. «Гитлер, капут!» выглядит нелепо, а юмор вызывает лишь чувство стыда. Как считают зрители, артисты, сыгравшие в ленте, должны стыдиться этой работы до конца дней.
«Несмываемое пятно позора», «Клеймо, которое не забыть», «Фильм из помойки», «Позорище российского кинематографа», — уверены пользователи Сети.