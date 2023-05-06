«Несмываемое пятно позора»: за этот российский фильм стыдно даже спустя 15 лет

Марюс Вайсберг за годы карьеры успел снять десятки эксцентричных комедий, завоевав репутацию одного из самых противоречивых режиссеров современной России. Зрители регулярно спорят о его фильмах, но картина «Гитлер, капут!» и спустя годы шокирует даже самых преданных его поклонников.

По сюжету фильма шпион Шура Осечкин в исполнении Павла Деревянко должен вместе со своей напарницей Зиной, которую сыграла Анна Семенович, остановить Гитлера. Герои, столкнувшись со множеством препятствий, разрушают все планы фашистского диктатора и завершают войну.

Как отмечают зрители, Вайсбергу своим фильмом удалось опорочить память о Великой Отечественной войне и унизить подвиг советских солдат. «Гитлер, капут!» выглядит нелепо, а юмор вызывает лишь чувство стыда. Как считают зрители, артисты, сыгравшие в ленте, должны стыдиться этой работы до конца дней.