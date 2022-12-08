Несмываемое пятно «идеальной» династии: куда пропала дочь Олега Стриженова
Ее постигла страшная участь.
Олег Стриженов считался одним из самых красивых актеров своего поколения. Он был представителем знаменитой династии, которая имела безупречную репутацию. Но мало кто знает, что на этой фамилии есть и темное пятно.
В первом браке с актрисой Марианной Бебутовой у Олега Стриженова родилась дочь Наталья. Когда девочка подросла, она решила стать посвятить себя кино и театру. Уже в 15 лет Наталья начала сниматься в фильмах, а после школы поступила во ВГИК.
На ее счету несколько киноработ, но каждая из них малопримечательна. Наталье предлагали небольшие роли из-за ее кукольных черт лица. Актриса так и не получила ни одного серьезного предложения ни в кино, ни в театре, что ее в итоге надломило.
Перестройка усугубила положение Натальи, и она осталась без работы. Личная жизнь тоже рухнула — муж ушел после рождения дочери. Артистка начала много пить и стала зависимой от пагубного пристрастия.
Наталья Стриженова скончалась в 45 лет — причиной смерти стал сердечный приступ. Олег Стриженов почти никогда не рассказывал о своей дочери, видимо, он не участвовал в ее жизни после ухода от первой жены.