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Несмотря на разногласия: будущее Щербаковой и Трусовой предопределено

18 июля 2022 17:16
Несмотря на разногласия: будущее Щербаковой и Трусовой предопределено

Фигуристки решились на смелый шаг.

Анна Щербакова и Александра Трусова стали студентками Российского государственного университета физической культуры, спорта и молодежи. Знаменитости выбрали заочное отделение.

Прославленные спортсменки смогли поступить без каких-либо экзаменов и сразу на бюджетные места. Теперь им предстоит несколько лет получать образование вместе с почти 500 учащимися, что следует из официальных документов. При этом пока неизвестно, девушки будут учиться вместе или же администрация распределит их по разным группам.

Поклонники звезд спорта, обсуждая новость, разделились на два лагеря. Одни поздравили фигуристок с поступлением, тогда как другие вспомнили о недавнем конфликте. Дело в том, что после первенства в Пекине Трусова заявляла, что именно она заслужила наивысшую награду. Как уверены эксперты, тем самым она оскорбила других спортсменок. Теперь же девушки вынуждены продолжать соревнование только уже не на льду, а за партами.

«Рада за девушек, молодцы!», «Так держать, после побед пора учиться», — пишут поклонники.

Сами фигуристки пока не прокомментировали поступление в вуз и проигнорировали эту новость в своих социальных сетях.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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