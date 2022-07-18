Несмотря на разногласия: будущее Щербаковой и Трусовой предопределено

Анна Щербакова и Александра Трусова стали студентками Российского государственного университета физической культуры, спорта и молодежи. Знаменитости выбрали заочное отделение.

Прославленные спортсменки смогли поступить без каких-либо экзаменов и сразу на бюджетные места. Теперь им предстоит несколько лет получать образование вместе с почти 500 учащимися, что следует из официальных документов . При этом пока неизвестно, девушки будут учиться вместе или же администрация распределит их по разным группам.

Поклонники звезд спорта, обсуждая новость, разделились на два лагеря. Одни поздравили фигуристок с поступлением, тогда как другие вспомнили о недавнем конфликте. Дело в том, что после первенства в Пекине Трусова заявляла, что именно она заслужила наивысшую награду. Как уверены эксперты, тем самым она оскорбила других спортсменок. Теперь же девушки вынуждены продолжать соревнование только уже не на льду, а за партами.

«Рада за девушек, молодцы!», «Так держать, после побед пора учиться», — пишут поклонники.

Сами фигуристки пока не прокомментировали поступление в вуз и проигнорировали эту новость в своих социальных сетях.