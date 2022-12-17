Несмотря на 20 лет брака: вот как выглядит женщина, ради которой Алексей Пиманов бросил жену

Алексей Пиманов построил успешную карьеру на телевидении и дослужился до должности руководителя канала «Звезда». Он также снимал кино и писал сценарии. В таком темпе жизни сложно построить отношения, которые будут длиться до конца ваших дней.

Известный телеведущий трижды женат. Со второй супругой он расстался громко и очень некрасиво.

С Валентиной Ждановой он прожил 20 лет, и пару нельзя было упрекнуть в постоянных ссорах. Однако семейная идиллия закончилась, когда на съемки одной из картин режиссера пришла актриса Ольга Погодина.

Артистка сразу привлекла внимание Пиманова. Белоснежная кожа, аккуратный нос и серые глаза очаровали женатого мужчину. Он не раз осыпал женщину комплиментами, говоря, что она привлекательна и талантлива. Пара узаконила свои отношения в 2013 году, и, похоже, они оба счастливы в браке и по сей день.