Несмеяна или принцесса на горошине? Этот тест точно скажет, какая вы героиня сказки

В детстве мы все слушали или читали сказки, мечтали быть похожими на положительных персонажей и терпеть не могли злодеев. Вот только, повзрослев, многие взглянули на любимых героев другими глазами и обнаружили, что их язык не поворачивается назвать идеальными. А в честь некоторых сказочных персонажей даже назвали психические расстройства. Например, людей, склонных проводить в постели 20 и более часов в сутки, ученые сочтут страдающими от синдрома Спящей красавицы. Как мы помним из сказки или мультфильма, героиня проспала целую сотню лет. Разумеется, реальным людям далеко до таких рекордов, к тому же чрезмерная любовь ко сну - явление довольно редкое. Несчастных, страдающих от этого синдрома, на планете не так уж много. Еще один недуг, по-научному называющийся микропсия, имеет другое название - синдром Алисы в Стране чудес. Помните, как героиня Льюиса Кэрролла, выпив волшебного напитка, то увеличивалась, то уменьшалась? Люди с микропсией не могут распознавать реальные пропорции предметов, даже собственного тела.

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