«Несмешной кусок мусора»: российского «Холопа» пересняли в 4 странах, но оригинал «зашел» далеко не всем — ругают и иностранцы, и русские

«Холоп» Клима Шипенко стала настоящим культурным феноменом: её посмотрели миллионы зрителей в России, после чего сюжет о мажоре, который внезапно оказывается в «крепостном прошлом», разлетелся по миру. Турция, Казахстан, Монголия и даже Франция уже сняли собственные версии истории. Но вместе с громким успехом идут и сомнения: далеко не все западные зрители разделяют восторги россиян.

На IMDb рейтинг «Холопа» держится на отметке 6,6, что для жанра неплохо, но комментарии под ним порой напоминают свалку эмоций — от «очаровательная сказка» до «абсолютный мусор».

Как картину встретили на Западе

Многие рецензии, оставленные иностранцами, звучат резко. Один зритель называет фильм «несмешным куском мусора», другой в сердцах признаётся, что едва досидел до конца.

Бросается в глаза и скепсис по поводу сюжета: идея с попаданием избалованного парня в псевдо-XIX век показалась интересной только на бумаге. На экране, утверждают критики, всё выглядит сыро и нелогично.

Герой будто живёт в декорациях «Шоу Трумана», но, в отличие от Джима Керри, совершенно не замечает очевидного — дронов, камер, микрофонов, торчащих повсюду.

Юмор, который в России сработал на массовую аудиторию, за границей воспринимается болезненнее. Шутки про унижения и секс многие назвали плоскими и отталкивающими.

Вместо весёлой комедии иностранные зрители увидели набор банальностей, где издёвки над персонажами заменяют настоящие гэги. Даже актёры, обычно вызывающие симпатию, здесь не убеждают.

Дескать, Милош Бикович играет героя «с ленцой и одинаковыми ужимками», а Александру Бортич упрекают в «картонности» и отсутствии эмоций.

Даже финал вызвал вопросы. Обещанная трансформация героя — от бессовестного мажора к новому человеку — кажется надуманной. В рецензиях пишут, что человек не может измениться за пару часов экранного времени, и никакая «любовь с первого взгляда» не делает чудес.

Итоговый катарсис зрители попросту не чувствуют, а без него история рассыпается.

И дома фильм ругают

Интересно, что похожие упрёки звучат и в российских отзывах. Да, «Холоп» в своё время воспринимался как глоток воздуха на фоне бесконечных продолжений «Ёлок» и других проходных комедий. Но со временем критики стали обращать внимание, что фильм банально не использует собственный потенциал.

Сеттинг, где герой попадает в другую эпоху, открывал простор для десятков остроумных шуток и неожиданных ситуаций. А идея скрытой игры, напоминающей «Шоу Трумана», могла добавить уровней иронии.

Вместо этого зрители получили предсказуемую историю о перевоспитании, «где смешных моментов почти нет», пишут на отечественных агрегаторах.

Многие отмечают, что даже романтическая линия выглядит второсортной: героиня превращается в приз для героя, а не в самостоятельного персонажа.

В итоге смеха мало, динамика проседает, а заявленная мораль про «исправление золотой молодёжи» выглядит неубедительно.

Итог

«Холоп» остаётся редким примером российского кино, который смог заинтересовать зарубежных продюсеров. Но массовый успех внутри страны не гарантирует восторгов за границей.

Там фильм видят иначе: как скучную и нелепую комедию, где потенциал растранжирен, а персонажи картонные. Забавно, что часть российских зрителей соглашается с этим диагнозом.

В итоге история Гриши-мажора, ставшая кассовым хитом, за пределами родины оказалась в куда более спорном положении.

Возможно, именно поэтому ремейки в разных странах так любопытны: каждая нация будет проверять на себе, можно ли оживить идею, которая в оригинале понравилась далеко не всем.

