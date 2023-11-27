Несколько раз сидел в тюрьме: эту роль в «12 стульях» сыграл настоящий уголовник

Комедия «12 стульев» Леонида Гайдая стала настоящим хитом сразу же после премьерного показа. Картина мгновенно завоевала любовь публики, а особенно много похвалы досталось исполнителю главной роли, актеру Арчилу Гомиашвили. При этом мало кто догадывался, что талантливый артист мог не и не появиться в картине из-за своего криминального прошлого.

Так, еще в юности Арчил, который вырос в Грузии, пытался заниматься незаконным предпринимательством. Он срезал обивку со стульев в театре и продавал эту кожу сапожнику. И из-за этого юноша оказался в колонии для несовершеннолетних на два года.

Помимо этого, как признавался актер, он еще несколько раз был в тюрьме. И уже в Москве, когда учился в Школе-студии МХАТ, Арчил мог вновь лишиться свободы. Будущий артист устроил драку в ресторане, из-за чего был доставлен в отделение милиции. Но Гомиашвили повезло, и с него были сняты все обвинения, что позволило ему сконцентрироваться на собственной учебе и карьере.