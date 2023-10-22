«Несколько раз порывался»: Панфилов сделал заявление об уходе из «Пса»

На протяжении многих лет Никита Панфилов снимался в сериале «Пес». Без него проект невозможно представить, ведь у звезды главная роль. Работа на площадке часто превращалась в большое испытание для знаменитости. Артист даже намеревался покинуть каст.

Заявление о своем уходе актер сделал перед премьерой шестого сезона.

«Несколько раз порывался уйти, еще в первом сезоне», — подчеркнул он в беседе с порталом «КиноТеатр».

Назвал сердцеед и причину, по которой не желал продолжать работу. Оказалось, ему не нравилось, что большинство шуток его героя Максима Максимова безжалостно вырезались.

Однако, к счастью для фанатов, роковой шаг Панфилов так и не совершил. По словам лицедея, он просто не смог подвести поклонников сериала, поскольку видел, как они ждут новых серий, чтобы узнать, что же будет дальше.