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«Несколько раз порывался»: Панфилов сделал заявление об уходе из «Пса»

22 октября 2023 09:15
«Несколько раз порывался»: Панфилов сделал заявление об уходе из «Пса»

Раскрыл душу перед фанатами.

На протяжении многих лет Никита Панфилов снимался в сериале «Пес». Без него проект невозможно представить, ведь у звезды главная роль. Работа на площадке часто превращалась в большое испытание для знаменитости. Артист даже намеревался покинуть каст.

Заявление о своем уходе актер сделал перед премьерой шестого сезона.

«Несколько раз порывался уйти, еще в первом сезоне», — подчеркнул он в беседе с порталом «КиноТеатр».

Назвал сердцеед и причину, по которой не желал продолжать работу. Оказалось, ему не нравилось, что большинство шуток его героя Максима Максимова безжалостно вырезались.

Однако, к счастью для фанатов, роковой шаг Панфилов так и не совершил. По словам лицедея, он просто не смог подвести поклонников сериала, поскольку видел, как они ждут новых серий, чтобы узнать, что же будет дальше.

Фото: Кадры из сериала «Пес»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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