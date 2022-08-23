Несчастный граф Калиостро: как сложилась судьба кумира миллионов советских женщин Нодара Мгалоблишвили

В Сети до сих пор обсуждают скандальную выходку актера.

Советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили сыграл немало ролей, но больше всего полюбился зрителям в образе графа Калиостро. После выхода на экраны фильма «Формула любви» у артиста появилась целая армия преданных поклонниц.

Мгалоблишвили окончил Тбилисский театральный институт, после чего начал играть в спектаклях. Первую же роль в кино актер сыграл в картине «Последний из Сабудара».

Карьера звезды складывалась настолько успешно, что он получил награду за заслуги в области культуры и искусства из рук президента Грузии. Впрочем, как пишет портал Boom.ms , от ордена артист отказался, гордо заявив, что не нуждается в подачках от власти. Этот случай до сих пор активно обсуждается в прессе.

Что же касается личной жизни, то актер был дважды женат. От первого брака у него остался сын Александр, который подарил артисту двух внуков. Во втором браке детей у знаменитости так и не появилось. Из жизни Нодар Мгалоблишвили ушел весной 2019 года. Причиной смерти 87-летнего актера стал рак желудка.