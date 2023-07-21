Нещадно перекроила себя: красотку Федорову наконец-то вывели на чистую воду

Оксана Федорова для многих эталон красоты. Поклонники восхищаются тем, что мисс Вселенная, в отличие от многих светских львиц, не стала жертвой пластики. На самом же деле звезда давно сказала своей естественности «прощай».

На чистую воду знаменитость вывел пластический хирург Владимир Плахотин. Эксперт признал, что Федорову действительно можно назвать эталонной красоткой. Но в этом есть заслуга его коллег.

Оказалось, что модель пользуется не только фильтрами и фотошопом. Как заметил доктор, Оксана решилась на целый ряд хирургических вмешательств. В беседе с порталом BLITZ+ хирург подчеркнул, что Федорова прибегла к инъекциям ботокса, сделала татуаж бровей, пластику век и носа. Не обошлось и без контурной пластики.