Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд

В «Небесном замке Лапута» Хаяо Миядзаки есть персонажи, о которых легко забыть после первого просмотра. Они молчаливы, появляются на экране нечасто, но именно их образ до дрожи трогает — это роботы Лапуты.

На первый взгляд они — оружие. Огромные, с глазами-фонарями, способные испепелить все вокруг лазером. В одной из сцен робот в одиночку отражает атаку, и в этот момент кажется, что перед нами безжалостная машина войны. Но чем дольше смотришь, тем яснее становится: у этих созданий совсем другая природа.

Когда Пазу и Сита попадают в заброшенный город, зритель видит робота-стража, который вовсе не собирается уничтожать мир. Он ухаживает за садами, кормит птиц, оберегает животных. И в этой нежности — главный смысл: то, что выглядит как угроза, может оказаться хранителем.

Миядзаки, как всегда, ставит вопрос не о технике как таковой, а о том, что мы в нее вкладываем. Роботы Лапуты не рождены для разрушения, они хотят быть частью гармонии.

Не случайно в музее Ghibli на крыше стоит бронзовый робот в полный рост. Это не напоминание о битвах, а памятник заботе и верности. И пусть в фильме почти все роботы гибнут, один остается — чтобы хранить вечное дерево жизни и сад, где время словно остановилось.

Они кажутся эпизодическими героями, но именно через них Миядзаки показывает свою мечту: мир, где технологии могут быть друзьями природы, а не ее врагами. И потому зритель уносит из «Лапуты» не только приключение с пиратами и летающий замок, но и тихую, щемящую мысль — иногда даже главные персонажи не произносят ни слова.

